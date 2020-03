Milano, ragazzino aggredito e accoltellato alla pancia in via Natta: fermati due giovani

Un ragazzo algerino di 19 anni è stato accoltellato in via Natta a Milano nel pomeriggio di martedì 31 marzo. L'aggressione è avvenuta intorno alle 14.10 non lontano dal parcheggio di interscambio di Lampugnano. Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Milano che hanno fermato due persone.

Per il momento non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto e sul caso stanno indagando i carabinieri. Secondo quanto trapelato da via della Moscova sembra che alla base del fatto ci sia una lite: pare che il giovane abbia avuto una discussione con un ragazzo marocchino di 17 anni. Al culmine della lite un suo amico, un marocchino di 30 anni, avrebbe estratto una lama e sferrato i fendenti all'addome del 19enne.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, come riportato dal'azienda regionale di emergenza urgenza, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

I due presunti aggressori sono stati rintracciati poco lontano dai carabinieri del comando provinciale di Milano. Secondo quanto trapelato il 30enne avrebbe anche cercato di rapinare il ferito del cellulare. Per il momento non è scattato nessun arresto ma la situazione è destinata a evolversi.