Aggressione a Villapizzone, uomo di 33 anni preso a sprangate nel condominio

Aggressione a Villapizzone, periferia nord-ovest di Milano, nella serata di domenica 28 ottobre. La vittima è un 33enne: sarebbe stato colpito con una spranga in via Jacopino da Tradate 16, nel giardino del palazzo, verso le undici di sera.

I sanitari del 118 lo hanno portato d'urgenza al San Carlo. Inizialmente le sue condizioni parevano non gravissime, ma poi i soccorritori hanno trasportato il 33enne in codice rosso. La sua fidanzata, una coetanea, ha chiamato il numero di emergenza 112 spiegando di avere accompagnato l'uomo in auto presso l'edificio, dove lui avrebbe dovuto salutare dei conoscente.

La donna è rimasta a bordo dell'auto ad attenderlo fuori dall'edificio e poi, visto che lui tardava a tornare, è uscita per cercarlo, trovandolo in un lago di sangue.