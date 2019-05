Omofobia, sega in mano e passamontagna in testa: cerca di aggredire il vicino gay, arrestato

Ha aperto la porta di casa e si è trovato di fronte il suo vicino di casa con un passamontagna calato sul volto e una sega in mano. L'epilogo? Le manette. È successo nella serata di venerdì 17 maggio i via Espinasse a Milano (zona Villapizzone) dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni per stalking nei confronti del vicino di casa, un web designer di 44 anni.

Non era la prima volta che il 44enne, che vive insieme al suo compagno al primo piano del palazzo, veniva aggredito dal vicino al pianterreno. Anzi: ad aprile lo aveva denunciato per stalking.

L'aggressione

Tutto è accaduto intorno alle 20 quando il 50enne si è presentato sul pianerottolo di casa del 44enne mascherato da un passamontagna e con in mano una sega ad arco. La vittima è scappata in strada senza reagire e ha chiamato il 112, mentre l'aggressore è tornato nel suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno ricostruito quanto accaduto e si sono presentati a casa del 50enne. Lui non ha negato l'accusa, anzi: sul tavolo dell'ingresso c'erano ancora il passamontagna e la sega. Secondo quanto riferito dai carabinieri l'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe indossato il passamontagna non tanto per nascondere la sua identità ma perché in passato il 44enne si era difeso spruzzandogli addosso lo spray al peperoncino.