Spacciavano nel parchetto vicino all’asilo: arrestati in due, sequestrati due chili di droga

Avevano trasformato il giardinetto di via Brivio, zona Villapizzone, nella loro personalissima piazza di spaccio. Ricevevano lì i loro clienti e lì effettuavano lo scambio, nonostante a pochi metri ci fossero un parco giochi per bambini e un asilo.

Due cittadini egiziani di trentuno e quarantadue anni sono stati arrestati dagli agenti dell’unità contrasto stupefacenti della polizia locale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I “ghisa”, diretti dal comandante Antonio Barbato, sono arrivati a loro dopo aver ascoltato le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano denunciato proprio la presenza dei due uomini nei pressi del parco giochi per bimbi.

A quel punto, gli uomini della Locale hanno iniziato gli appostamenti e mercoledì hanno fermato i due. A casa di uno di loro, in via Negrotto, sono stati trovati quasi due chili di hashish già suddivisi in panetti da cento grammi ciascuno.