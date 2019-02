Milano, due coinquilini arrestati dalla polizia: spacciavano la droga di "Breaking Bad"

Lui è stato fermato mentre girava in auto con la droga in tasca. Lei, invece, gli agenti l'hanno presa a casa, in quell'appartamento che condividevano.

Un uomo di trentacinque anni, cittadino filippino, e una donna di quarantotto - filippina anche lei - sono stati arrestati martedì dagli uomini del commissariato Sempione con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo a finire nel mirino dei poliziotti è stato il 35enne, che è stato fermato mentre era in auto tra via Palizzi e viale Espinasse. L'uomo è risultato senza documenti, ma addosso aveva due dosi di shaboo, la metanfetamina molto diffusa nella comunità asiatica decisamente più potente della cocaina e protagonista, con il nome di "Blue Sky", della serie tv "Breaking bad".

A quel punto, gli agenti hanno deciso di spostarsi in via Cenisio, dove il filippino condivideva una stanza con una sua connazionale. È stata proprio la donna a indicare agli agenti un cestino in camera al cui interno - in un pacchetto di sigarette - erano nascosti altri venti grammi di droga. I due sono così stati arrestati e portati in carcere.

Lunedì pomeriggio erano stati i carabinieri ad arrestare un altro spacciatore di shaboo. In quel caso a finire in manette era stato un 48enne: a casa sua i militari avevano trovato oltre 220 dosi di metanfetamina.