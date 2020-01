Milano, bimba precipita nel vuoto nella tromba delle scale: resta in prognosi riservata

Resta ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda la bimba di un anno che nel pomeriggio di martedì è precipitata nel vuoto nella tromba delle scale di un palazzo di viale Certosa a Milano.

L'incidente

Tutto era accaduto poco dopo le 13, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La piccola, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, si trovava sulle scale al secondo piano con lo zio e la madre (entrambi cittadini senegalesi). Quest'ultima, per allacciarsi le scarpe, aveva allentato la presa sulla bimba che teneva per mano, una disattenzione di pochi secondi e la piccola era volata nel vuoto per oltre sei metri nella tromba delle scale.

Soccorsa dai sanitari del 118, era stata trasportata in codice rosso con un'ambulanza e l'automedica al pronto soccorso del Niguarda.

I precedenti

Un incidente simile era avvenuto il 21 ottobre 2016 sempre all'interno del palazzo al civico 187 di viale Certosa: un bimbo di due anni di origini africane era precipitato nel vuoto dal primo piano mentre, insieme alla madre, stava salendo le scale.

Solo qualche giorno fa, nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio, una bimba di 5 anni rimasta sola in casa era precipitata nel vuoto dal secondo piano di un appartamento al civico 12 di via Pampuri, traversa di viale Ripamonti.