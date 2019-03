Un pianoforte, e-reader e "auto prestito": ecco la nuova biblioteca di Piazzale Accursio

È già stata aperta e inaugurata, ma da mercoledì 20 marzo la biblioteca di Piazzale Accursio a Milano, distrutta durante un incendio nell'agosto del 2015, ritornerà nel pieno delle sue funzioni con un nuovo allestimento e diversi servizi.

Le novità

Diverse le novità, a partire dal nuovo allestimento. Non solo: ci sarà anche uno "scaffale intelligente" che permette l'autoprestito, diversi occhiali per la lettura e una stazione per la ricarica dei dispositivi, oltre a un pianoforte elettronico. Non solo, ci sarà anche una sedia per le mamme che vogliono allattare, uno stereo per ascoltare cd musicali e addirittura un servizio per il prestito degli e-reader.

I nuovi orari della biblioteca di Piazzale Accursio

La biblioteca Accursio seguirà i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle alle 14 alle 23 (dalle 19 alle 23 come sala lettura); venerdì e sabato, invece, sarà aperta dalle 9 alle 14.