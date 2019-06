Milano, perde l'equilibrio, precipita dalla scala e batte la testa: ragazzo in ospedale

Ha perso l'equilibrio ed è precipitato da una scala: un terribile volo di circa due metri e mezzo che gli ha causato un trauma cranico. È successo nella mattinata di giovedì 20 giugno in un palazzo al civico 220 di Viale Certosa a Milano, vittima dell'infortunio un ragazzo di 28 anni.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni del giovane erano apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: una volta stabilizzato dai sanitari è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti sul posto gli agenti della questura di Milano.