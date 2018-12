Controlli stradali in zona Certosa: 6 denunciati per guida in stato d'ebbrezza

Otto patenti sono state ritirate in zona Certosa dalla polizia durante la notte tra venerdì e sabato nell'ambito di controlli straordinari per la "prevenzione di stragi". Il servizio di controllo, composto da quattro equipaggi della polstrada, è stato effettuato tra mezzanotte e le sei del mattino.

Una ventina di automobilisti è stata sottoposta al test dell'etilometro. Sei i denunciati per guida in stato d'ebbrezza (in due casi il tasso era tra 0,8 e 1 g/l, in altri quattro era tra 1 e 1,5), due su otto controllati sono invece risultati positivi alla cocaina o alla cannabis.

In tutto sono state, si diceva, ritirate otto patenti di guida: verrà applicata, per i loro titolari, la sospensione.