Blitz armato in farmacia, rapinatore terrorizza i dipendenti e scappa con la cassa: si indaga

Pistola in pugno e volto travisato. È entrato in azione così nel tardo pomeriggio di venerdì 28 dicembre il rapinatore che ha derubato una farmacia di via Altamura a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 18, come raccontato dagli stessi farmacisti ai carabinieri del comando provinciale di Milano. Il malvivente si è avvicinato al bancone, ha minacciato un farmacista con l'arma e si è fatto consegnare tutto quello che c'era all'interno della cassa, circa duemila euro, ed è scappato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sul fatto.