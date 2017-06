Avvicinato da tre persone in auto e minacciato con un coltello: un 41enne rapinato in strada

Notte di paura, quella tra giovedì e venerdì, per un uomo egiziano di un quarantuno anni, rapinato in strada a Milano.

Verso le 3.30, l’uomo - che stava percorrendo via Monte Bianco in bici - è stato avvicinato da un’auto con a bordo tre persone. Dalla macchina, che ha costretto la vittima a fermarsi, sono immediatamente scesi gli aggressori, che hanno minacciato il quarantunenne con un coltello per costringerlo a dargli tutto quello che aveva.

Terrorizzato, l’egiziano ha consegnato ai tre un cellulare Samsung e venti euro in contanti. A quel punto, afferrati i soldi e il telefono, i ladri sono scappati.