Gli chiede un'informazione stradale, poi gli strappa dal polso l'orologio di lusso

Si è avvicinato alla sua vittima con un casco da motociclista in mano e ha chiesto informazioni stradali. Ma era solo una scusa. Lo sconosciuto - forse sudamericano - ha infatti improvviasamente strappato l'orologio dal polso dell'uomo che aveva fermato, un italiano di 79 anni che stava camminando in via Rossetti, zona Fiera-City Life.

L'anziano non ha subìto ferite, mentre il rapinatore è scappato in sella ad uno scooter facendo perdere le proprie tracce. L'orologio era del valore di diecimila euro. E' successo alle sei di pomeriggio di martedì 30 maggio. Sul posto è intervenuta una volante di polizia, mentre l'uomo ha rifiutato le cure mediche.