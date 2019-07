Sparatoria in piazzale Lotto, filobus bersagliato da colpi di arma da fuoco

Diciamo subito che, fortunatamente, il conducente del filobus è rimasto illeso. Ma poteva finire molto peggio. Poteva finire in tragedia. Un filobus della linea 90-91, fermo al capolinea di piazzale Lotto, è stato bersagliato da colpi d'arma da fuoco.

E' successo nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. Una scena da far west nel semicentro di Milano, zona San Siro. Una scena da far west di cui non c'è memoria di precedenti. Una scena da far west che, come detto, poteva davvero finire male.

Secondo le prime informazioni, raccolte attraverso i dipendenti Atm che prestano servizio notturno sulla 90-91, non ci sarebbero stati passeggeri a bordo del filobus e l'autista è rimasto illeso, come si diceva. Ma i conducenti ora sono molto preoccupati e hanno già diffuso un volantino presso i colleghi.

"Di notte sui mezzi succede di tutto. Questa volta sono stati superati i limiti di sopportazione", si legge: "Come mai la security di Atm non presidia i capolinea?". Il volantino è firmato dalla Rsu del deposito di viale Molise.