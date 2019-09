Ragazza salvata in extremis da un agente e dal fratello: stava per lanciarsi nel vuoto

L'hanno afferrata appena in tempo, il fratello e un poliziotto: la giovane stava per mettere fine alle sue sofferenze interiori. Si era seduta al davanzale della finestra dell'appartamento di famiglia, al quarto piano in una palazzina di via Previati, zona Fiera vecchia. Una strada tranquilla e senza molto passaggio, ma la presenza di quella ragazza aveva attirato ben presto l'attenzione (preoccupata) di diverse persone.

Alle sei meno un quarto è arrivata la telefonata al 112, da parte di una signora che risiede nella palazzina di fronte. E che, affacciandosi, aveva visto la giovane seduta sul davanzale. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato il fratello maggiore che, rincasando dal lavoro, si era da pochi istanti accorto di quel che stava accadendo.

Mentre un agente si fermava in strada e cominciava a parlare con la ragazza (che ha 24 anni), il fratello di lei e un altro poliziotto sono saliti fino all'appartamento. E sono riusciti ad afferrare la giovane, assicurandole la salvezza. Il poliziotto poi si farà medicare al pronto soccorso per una ferita alla mano, mentre lei verrà visitata al Sacco dai medici.