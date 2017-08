Lotto, tre writers arrestati in metrò mentre corrono in galleria. "Daspo" per 48 ore

Arestati tre writers in metropolitana, a Lotto, nella serata di mercoledì 9 agosto. E' succsso intorno alle dieci meno dieci. Si tratta di due tedeschi e un lituano, visti in azione a distanza, grazie alle telecamere, dalla centrale operativa di Atm mentre si introducevano in galleria dalla banchina della stazione, in direzione Rho Fiera.

I tre sono stati denunciati per imbrattamento e per interruzione di pubblico servizio. Non solo: contro di loro è stato anche emesso un provvedimento di "Daspo": non potranno accedere alla metropolitana milanese per 48 ore, pena una multa. Secondo quanto riferito, i due tedeschi sono amici e "storici" writer e, in un negozio specializzato in bombolette spray a Milano, avrebbero conosciuto il lituano, decidendo di tentare il "raid" insieme.

I tecnici di Atm hanno sospeso per precauzione la circolazione dei treni per quasi mezz'ora e, in superficie, è stato attivato un servizio sostitutivo della M1 con autobus. Nel frattempo la security dell'azienda ha bloccato le grate esterne e due uomini della vigilanza sono corsi verso di loro da Lotto. Contemporaneamente gli agenti di polizia sono andati incontro ai tre giovani dalla direzione opposta, bloccandoli.

Nei primi sei mesi del 2017 Atm ha rilevato una forte diminuzione del numero di atti vandalici in generale: sono stati cinquanta, contro i novantotto dei primi sei mesi del 2016. Gli imbrattamenti totali sono passati da quarantotto a trentatré, mentre quelli parziali (sventati dalla security) sono passati da cinquanta a diciassette.

E, di conseguenza, anche i writers fermati sono diminuiti: otto contro ventuno. «In questo momento storico - spiega Atm in una nota - il numero di treni graffitati è quasi pari a zero, un risultato che non si vedeva da anni e che è frutto del grande lavoro del servizio security».