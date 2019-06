Scuola Pareto, restaurata dai detenuti la fontana d'autore

Una fontana abbandonata da decenni è stata recuperata e ristrutturata con l'aiuto dei detenuti del carcere di Milano-Bollate. E' successo in zona Accursio, per l'esattezza in via Gallarate 15, "indirizzo" della scuola media Vilfredo Pareto.

La fontana è stata inaugurata in occasione della festa di fine anno della scuola. Donata nel 1975 dal progettista Alessandro Belloni, si trova all'interno del cortile. I detenuti di Bollate sono stati coinvolti nel progetto di recupero attraverso la borsa-lavoro.

Per l'occasione è stato anche inaugurato un murale di Pao lungo i muri esterni dell'istituto. «Le scuole devono essere belle, accoglienti e luoghi di cultura per il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti», ha dichiarato Fabio Galesi, presidente del consiglio di Municipio 8: «Solo insieme si riesce a rendere scuole belle e aperte al territorio, con il corpo insegnanti, personale ata e amministrativo, genitori, alunni e amministrazione locale».