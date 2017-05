Tentano di rubare il cellulare a un 15enne, arrestati

Hanno tentato di rubare un telefono ad un giovane, in via Gallarate, ma non ci sono riusciti e, alla fine, sono anche stati arrestati. Protagonisti due marocchini di 28 e 37 anni.

E' successo in via Gallarate, periferia nord-ovest di Milano, alle sette di sera di venerdì 5 maggio. La vittima, un italiano di 15 anni, ha resistito al furto e poi - mentre quelli scappavano verso viale Certosa - ha telefonato alla polizia che, intervenuta sul posto, ha rapidamente individuato i malviventi arrestandoli. I due rispondono di furto con destrezza.