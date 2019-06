Milano: allarme bomba in via Cilea, artificieri "bloccano" gli abitanti in casa

Allarme bomba nel quartiere Gallaratese nelle prime ore della mattina di domenica 2 giugno. La segnalazione è arrivata alla questura di Milano per un pacchetto giudicato sospetto all'interno del parcheggio degli stabili ai civici 80/100 di via Francesco Cilea.

Sul posto si sono precipitati gli artificieri, verso le otto e mezza di mattina. Gli agenti, come da routine in casi come questo, hanno transennato tutto il parcheggio e, per diverse decine di minuti, tutti gli abitanti degli stabili (centinaia di persone) non sono potuti uscire di casa.

L'intervento si è poi risolto: il pacchetto non era effettivamente pericoloso ed è stato comunque portato via per ulteriori accertamenti. Dopo le nove e mezza la polizia ha smantellato le transenne e "liberato" gli abitanti degli stabili.