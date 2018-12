Il Natale di due ragazzini: sfondano le auto del car sharing in via Bolla per rubarle, arrestati

Natale in cella per due ragazzini che hanno da poco compiuto diciotto anni.

I giovanissimi, insieme a un terzo amico per ora fuggito, sono stati sorpresi dalla polizia mentre martedì mattina - alle 11 - cercavano di rubare due Share'n go parcheggiate in via Bolla. Il gruppetto, stando a quanto riferito dalla Questura, ha sfondato i finestrini di due auto elettriche e ha cercato di rubarle senza riuscire però a metterle in moto.

Alla vista della Volante, i tre sono scappati ma i due 18enni - entrambi italiani - sono stati bloccati dagli agenti e arrestati.

I giovanissimi, che non avevano mai avuto problemi con la giustizia, devono rispondere delle accuse di tentato furto pluriaggravato continuato e danneggiamento.