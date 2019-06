Le bacheche del Comune diventano spazi per il book crossing

Bookcrossing al Monte Stella, sfruttando una delle bacheche comunali appena installate ai piedi della "montagnetta". L'idea è del Comitato Abitanti QT8, che l'ha proposta al Municipio 8 di Milano. E i vertici del Municipio hanno accolto l'iniziativa, dando il via libera.

«Ci vuole poco, a volte, per creare una piazza, un luogo d'incontro in uno spazio pubblico», scrive su Facebook l'esponente dei Verdi Enrico Fedrighini, assessore all'arredo urbano del Municipio 8: «Questa mattina, in piazza Santa Maria Nascente, si è materializzata l'idea del Comitato Abitanti QT8 di installare, insieme alla nuova bacheca municipale (che ospiterà la mappa del parco) alcuni spazi dedicati al book crossing».

L'obiettivo è di creare una piccola biblioteca a cielo aperto, «luogo di scambio e distribuzione di libri e di incontro fra gli abitanti del Municipio 8», spiega Fedrighini. Già posizionato sabato mattina il primo libro: "Il secondo trattato sul governo" con cui, nel 1689, il filosofo inglese John Locke diffuse le sue idee anti-assolutiste.