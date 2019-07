Presidio in strada, rinviato lo sfratto alla cooperativa nel palazzo Aler

E' stato rimandato lo sfratto alla cooperativa sociale il Girasole di via Falck, in zona Gallaratese. Da anni la cooperativa chiede inutilmente il rinnovo del contratto, mentre Aler (proprietaria dei locali) è propensa a vendere gli spazi dello stabile. Nella mattinata di mercoledì, sul posto si sono ritrovati l'Unione Inquilini e l'assessore del Municipio 8 Fabio Galesi (Pd), che sono riusciti a "strappare" il rinvio.

«Vediamo nei nostri quartieri centinaia di saracinesche abbassate perché inserite nel piano vendita di Aler. Una politica fallimentare messa in atto dai dirigenti che agiscono sicuramente su indicazione di Regione Lombardia agiscono», afferma Galesi: «Ora rimarrà uno spazio vuoto e chiuso, pronto per la delinquenza. Ovviamente ad Aler, governata dalla Lega, non importa minimamente dei nostri quartieri e il problema ricadrà sul Municipio 8».

«Mi piacerebbe vedere - conclude Galesi - così tanta energia e volontà anche su Via Bolla, dove ad oggi Aler e Regione Lombardia hanno raccontato solo balle. Forte con i deboli, deboli con i forti».