Vuole i soldi per comprare la droga: donna picchia il padre, arrestata dopo mesi di botte

Le altre volte avevano subito in silenzio. Non avevano mai chiesto aiuto convinti che lei sarebbe riuscita a venirne fuori e a cambiare. Mercoledì, però, dopo l’ennesima aggressione, hanno telefonato al 112 e hanno messo fine al loro incubo.

Una donna di trentacinque anni, italiana e con precedenti, è stata arrestata dalla polizia nella sua casa di via Gallarate con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

A chiedere l’intervento degli agenti, poco prima delle 15, è stato il padre della donna, un uomo di settantaquattro anni. Proprio contro di lui la trentacinquenne si era scagliata per riuscire ad avere dei soldi che avrebbe usato, con ogni probabilità, per comprare la droga.

La donna - che già in passato aveva rubato alcuni oggetti di valore dall’abitazione - ha infatti problemi conclamati di tossicodipendenza e in passato aveva più volte aggredito, sempre per lo stesso motivo, suo fratello e l’anziano genitore .

Per lei, dopo che i poliziotti hanno raccolto le testimonianze delle vittime, sono scattate le manette.