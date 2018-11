Furgone a tutta velocità contro la vetrina, poi fuga sulla Cayenne rubata: colpo dei ladri

Blitz dei ladri giovedì sera a Milano. Verso le 21, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, una banda di rapinatori è entrata in azione in un concessionario di via Gallarate.

I malviventi hanno lanciato un furgone a tutta velocità contro l'ingresso e hanno così distrutto la vetrata. Poi, sono entrati nel negozio, sono saliti a bordo di una Porsche Cayenne - un mezzo che era stato lasciato da un cliente in conto vendita - e sono fuggiti con una macchina e proprio con la Porsche.

Il furgone usato per creare un varco è stato invece trovato poco lontano dalla polizia, che ha accertato che si trattava di un mezzo rubato.

I poliziotti, allertati dai vicini che hanno sentito il rumore e hanno poi visto due auto fuggire a grande velocità, hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno ora lavorando per risalire ai rapinatori.