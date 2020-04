Milano, incendio nel parco di via Kant: bagno chimico avvolto e distrutto dalle fiamme

Incendio nei giardini Vieira de Mello di via Kant a Milano nel pomeriggio di Pasquetta, lunedì 13 aprile. Intorno alle 18.30 un bagno chimico del parco è stato avvolto e distrutto da un incendio alzando una spessa nube di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autopompa che hanno domato il rogo in pochi minuti. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Non sono chiare, per il momento le cause che hanno fatto divampare il rogo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.