Stordiscono il cane e poi svaligiano un appartamento: il video dei ladri finisce online

In pieno pomeriggio, come se nulla fosse, hanno fatto irruzione nel suo appartamento alla ricerca di qualcosa da rubare. Così, dopo aver stordito il cane, sono scappati via con tremila euro in contanti, oro e gioielli. I loro volti, però, sono riamsti registrati nelle telecamere del circuito di videosorveglianza e il proprietario ha deciso di pubblicare le immagini su Facebook. Risultato? Il video in poche ore è diventato 'virale'.

Siamo a Milano, in via Ugo Betti, zona Gallaretese. Il furto è avvenuto nella serata di martedì. Nelle immagini diffuse sul web si vedono tre uomini - che potrebbero avere sui trenta o quarant'anni - entrare in casa, dopo avere forzato il cilindro della porta blindata. Il trio evita accuratamente di toccare le cose con le mani e usano un fazzoletto di stoffa o la maglietta per non lasciare in giro impronte digitali.

VIDEO: "Ecco il video dei ladri in azione"

Prima di mettere soqquadro l'abitazione - si vede dalle immagini - i ladri danno qualcosa da mangiare al cane del proprietario, un Amstaff. Stordito, il cane si ammutolisce e non reagisce. Così, i malviventi possono operare in pace almeno fin quando non si accorgono della telecamera e cercano di oscurarla.

Dopo aver scoperto il furto, l'uomo ha denunciato tutto alla questura di via Fatebenefratelli. "Nella zona - ha raccontato la vittima a MilanoToday - ogni giorno succedono episodi simili. Alla mia vicina hanno pure forzato la porta dell'appartamento, prima di rubare in casa mia". Intanto le immagini dei ladri in azioni continuano a macinare condivisioni e commenti indignati.