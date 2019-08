Milano, ladro acrobata riesce ad arrivare al balcone di una casa al settimo piano: preso

Come un acrobata circense era riuscito a saltare da una finestra della tromba delle scale al ballatoio di un balcone al settimo piano di una palazzina in via Ugo Ojetti, quartiere Gallaratese a Milano. Una volta lì era stato in grado di forzare la porta finestra per entrare nell'appartamento a rubare gioielli e oggetti di valore.

È proprio lì, mentre era all'interno, che è stato sorpreso dagli agenti di polizia, avvertiti dal proprietario di casa. L'uomo, a sua volta, era stato allertato dal sistema antifurto dell'abitazione.

L'arresto del ladro acrobata

Il protagonista è un 27enne georgiano che viveva in Italia con un regolare permesso di soggiorno e non aveva alcun precedente penale. I poliziotti delle volanti lo hanno sorpreso lunedì, mentre stava riempiendo lo zaino. All'interno c'erano già diversi preziosi, per un valore ancora da quantificare. Per il ladro acrobata si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.