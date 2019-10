Case popolari: torri di via Cilea saranno riqualificate, 500 giorni di lavori

Saranno riqualificate le torri di via Cilea corrispondenti ai civici 118 e 120, al quartiere Gallaratese. Si tratta di edifici di proprietà del Comune di Milano, che ospitano appartamenti di edilizia popolare in gestione a MM. Gli interventi prevedono il rifacimento di facciate, scale e ingressi. Inoltre sarà costruito un nuovo locale per raccogliere e differenziare i rifiuti.

Non è tutto: gli impianti idrici all'interno di ogni appartamento saranno rifatti. Gli interventi sono stati condivisi con gli inquilini dei palazzi; i lavori partiranno il 25 novembre e dureranno circa 530 giorni.

«E' un progetto condiviso con gli abitanti grazie al lavoro del Comitato inquilini, che ha apportato migliorie al progetto esecutivo. Il rifacimento degli impianti idrici di tutti gli appartamenti è un intervento complesso e delicato, che porterà sicuramente qualche disagio», ha commentato Fabio Galesi, assessore del Municipio 8, illustrando i dettagli dell'intervento.