Maniaco si abbassa i pantaloni davanti ai bambini al parco: denunciato

Si è avvicinato ad un parco giochi per bambini e, all'improvviso, davanti a loro si è calato i pantaloni. Poi se li è subito tirati su e si è allontanato. Infine ha infastidito diversi passanti, tirando fuori anche una specie di coltellino interno ad un portachiavi, finché uno di loro non l'ha bloccato in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

Secondo diverse testimonianze questo fatto è avvenuto a Milano, al Parco Pertini di via Cilea (quartiere Gallaratese), nel pomeriggio di domenica 22 ottobre, intorno alle sei. Per quanto appurato e verificato da MilanoToday, l'uomo, un 47enne già noto alla giustizia, di nazionalità italiana, era visibilmente in stato d'ebbrezza. Mentre infastidiva i passanti ha anche estratto dalla tasca un moschettone con una lama di circa sei centimetri. Uno dei passanti che avevano assistito a tutta la scena si è avvicinato al 47enne mentre altri chiamavano le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri dei nucleo radiomobile che hanno preso in consegna il 47enne e lo hanno portato in caserma. Poi lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico e porto abusivo di oggetti per offendere.