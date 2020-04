Picchia la moglie, la prof del figlio lo scopre durante la videolezione e lo fa arrestare

Ha sentito le urla di una donna. E quando ha capito che il padre di un suo studente stava picchiando la compagna non ci ha pensato due volte: ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri. E per lui sono scattate le manette. È successo nel primo pomeriggio di lunedì 27 aprile in via Mario Pichi a Milano dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un egiziano di 48 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Tutto è accaduto intorno alle 14.30 mentre il figlio della coppia stava seguendo una lezione in videoconferenza. È stata la professoressa, allertata dalle urla della donna, ad intuire che qualcosa non andava e in pochi secondi ha chiamato il 112 segnalando quello che stava succedendo. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta in casa i militari hanno accertato che il 48enne aveva colpito la moglie 40enne con un violento schiaffo al volto al termine di una furibonda lite. Non solo: la donna ha riferito ai militari che episodi analoghi erano avvenuti in passato e alcuni di questi, verificatisi a inizio febbraio, erano stati denunciato. Il 48enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e accompagnato nella casa circondariale di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria.