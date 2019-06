Aggredito e rapinato al parcheggio dei pullman di Lampugnano nella notte

Aggressione e rapina a Lampugnano, non distante dalla stazione dei pullman, nei paraggi dello Skatepark Plaza. Lo racconta un lettore di MilanoToday che, giovedì notte, si trovava nella zona per prendere un pullman per tornare nella sua città. Mentre attendeva il mezzo, intorno alle due, è stato aggredito alle spalle e preso per il collo, poi buttato per terra.

Il rapinatore - sulla trentina, presumibilmente centrafricano - ha cercato di afferrare quello che poteva dalle tasche del lettore che, però, ha opposto resistenza. Così l'aggressore ha preso una bottiglia di vetro che si trovava lì, l'ha spaccata per terra e l'ha puntata alla gola della vittima che a quel punto ha preferito acconsentire alle richieste del malvivente, lasciando che prendesse il portafoglio ma riuscendo a tenere con sé il cellulare.

Allontanatosi il rapinatore, la vittima si è diretta verso il parcheggio dei pullman e ha riferito quanto accaduto ai vigilantes, poi ha chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga sull'accaduto. L'uomo ha invece rifiutato le cure mediche.