Via Appennini, la scuola "maledetta": controsoffitti crollati, aule allagate. Dichiarata inagibile

Ancora guai nella scuola materna di via Appennini 189, nel quartiere Gallaratese. La struttura, che pure è stata ristrutturata da poco, sembra "soffrire" particolarmente il maltempo. Lunedì 21 ottobre i bambini sono stati rimandati a casa per crolli vari ai controsoffitti e la struttura è stata dichiarata inagibile. E non è la prima volta.

Il violento temporale che si è abbattuto sulla città di Milano nella mattinata di lunedì ha messo in ginocchio la scuola. La dirigente scolastica ha mandato a casa i bambini che erano già arrivati e ha avvertito le famiglie di tutti gli altri dicendo loro di non portare a scuola i figli. Sul posto i vigili del fuoco per analizzare la situazione. Ma il fatto è che la scuola sembra "maledetta". Soltanto il 15 ottobre, un'aula dedicata ai laboratori era stata dichiarata inagibile per la caduta dei nuovi pannelli, appena risistemati, e un parziale allagamento. Un inconveniente che non aveva "impedito" ai bambini di continuare a frequentare la struttura.

Vigili del fuoco davanti alla scuola

Controsoffitti crollati dopo 6 mesi di lavori

Ma la "maledizione" è ancora più antica. A giugno, a scuola appena riaperta dopo sei mesi di lavori, a causa di un fortissimo temporale era crollato un pannello del controsoffitto perché (spiegava il Comune di Milano) la pioggia aveva "imbevuto" i pannelli. Di conseguenza, durante l'estate, erano stati eseguiti ulteriori lavori perché a settembre, con la ripresa delle attività didattiche, fosse tutto pronto. Ma, evidentemente, la telenovela non è finita.

«In una riunione, le maestre ci hanno riferito che le infiltrazioni sarebbero dovute alle grondaie, piene di materiale tra cui soprattutto foglie, che non verrebbero pulite a sufficienza da MM a cui il Comune di Milano ha affidato la gestione», spiega a MilanoToday una mamma esasperata che vorrebbe soltanto che, ora, la scuola di via Appennini conoscesse periodi "sereni", anche quando piove.

E nella stessa giornata, Palazzo Marino riferisce che cinque scuole d'infanzia comunali sono state chiuse per problemi di allagamento e caduta di controsoffitti. Tra queste non c'è la Borsi di via Appennini, che invece è statale: il che fa pensare che anche altre strutture, in città, abbiano avuto problemi simili.