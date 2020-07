Scuola da 900 alunni a Cascina Merlata. E il restyling del piazzale del Cimitero Maggiore

Da un lato la realizzazione di un grande plesso scolastico pubblico a servizio di tutto il quartiere, dall'altro la riqualificazione del piazzale antistante il Cimitero Maggiore. Sono i due grandi interventi pubblici che realizzerà la società Euromilano Spa nell'ambito dell'accordo di programma relativo al progetto UpTown/Cascina Merlata. Lo rende noto il comune di Milano.

Cinque sezioni di scuola dell'infanzia, quindici classi di scuola primaria, nove classi di secondaria di primo grado, per un totale di circa novecento alunni: questi i numeri del grande istituto comprensivo che sorgerà tra via Pasolini e via Jona per cui l'amministrazione ha da poco rilasciato i titoli per costruire all'operatore.

Il plesso sarà dotato di una palestra idonea allo svolgimento di attività agonistica, uno spazio multifunzionale (palestra per attività corpo libero/auditorium), due spazi mensa, nove aule laboratorio, due spazi per attività integrative e parascolastiche, una biblioteca, attrezzature sportive all’aperto (campi da pallavolo e basket, piste di atletica), aula per lezioni all’aperto, un orto/frutteto didattico.



La scuola sarà caratterizzata da prestazioni energetiche "Nzeb" (Near Zero Energy Building), riscaldamento a pannelli radianti, collegamento a rete di teleriscaldamento, impianto di raffrescamento estivo, impianto di ventilazione meccanica controllata, impianto fotovoltaico. Dopo il rilascio del permesso di costruire, l'iter prevede l’attivazione delle procedure di gara pubblica europea per l’assegnazione dei lavori. L’attivazione della scuola, la cui realizzazione avrà un valore di circa 17 milioni di euro, è prevista per l’anno scolastico 2023/2024.

Piazzale Cimitero Maggiore: sarà riqualificato

L'altro importante intervento nell’ambito dello stesso accordo di programma riguarda la riqualificazione del piazzale di fronte al Maggiore, noto una volta come cimitero di Musocco, il più grande della città costruito a fine '800 secondo il progetto di Luigi Mazzocchi ed Enrico Brotti dove sorgeva l'antico Bosco della Merlata.

Grazie all’intervento di riqualificazione, realizzato da Euromilano Spa e coordinato dagli uffici comunali, il complesso riacquisterà una nuova dimensione monumentale. I lavori interesseranno infatti una superficie di circa 55 mila metri quadrati e prevedono non solo la sistemazione delle aree a verde, ma anche il restyling della piazza, dei parcheggi a raso (188 posti auto e 16 posti moto), del capolinea tranviario Atm.

A tutto ciò si aggiungeranno la razionalizzazione di alcuni tratti della viabilità esistente circostante il cimitero, con le connesse modifiche agli impianti e alle reti dei pubblici servizi, sia fuori terra sia in sottosuolo. Verrà infine curato il decoro urbano della parte prospiciente l’ingresso del Cimitero Ebraico di via Jona. Il complessivo importo dei lavori ammonta a circa quattro milioni di euro.

Parco più grande

Tra gli altri interventi pubblici già previsti sull'area, il prolungamento della pista ciclopedonale che costeggia via Gallarate fino al Cimitero Maggiore e l'ampliamento del parco di Cascina Merlata, che così raggiungerà i trenta ettari complessivi, attraverso la rigenerazione dell'ex Vivaio Gaslini.

“Cascina Merlata è uno dei quartieri della nuova Milano, dove lo sviluppo urbanistico è strettamente legato al verde, con un parco di oltre 300 mila metri quadrati che in continuità con i parchi di Trenno, Bosco in Città e Parco delle Cave, e ai servizi per il quartiere, a partire dal nuovo plesso scolastico. Milano è una città policentrica e gli investimenti privati, in sinergia con quelli pubblici, ci consentono di rigenerare aree strategiche con progetti caratterizzati da elevata qualità e sostenibilità. Ricordiamo che qui arriverà anche una fermata aggiuntiva della Circle Line, a servizio del quartiere e del distretto Mind che sorgerà a poca distanza", dichiara Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica.

"Il distretto di UpTown si inserisce in un contesto di straordinaria importanza dal punto di vista della rigenerazione urbana - spiega Attilio Di Cunto, amministratore selegato di Euromilano -. Siamo convinti che il successo di questa operazione sia dovuto non solo a un progetto di riqualificazione di grandissimo impatto, ma anche dalla esemplare collaborazione fra i settori pubblico e privato. Consideriamo le opere di urbanizzazione inserite nella convenzione come l’occasione per contribuire alla creazione di una nuova centralità urbana di fondamentale importanza per la Città di Milano".