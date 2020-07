"Mamma, mi servono 20mila euro per il notaio": truffa e ruba tutti i gioielli a un'anziana

Ha preso tutti i gioielli che aveva in casa e li ha messi in un fagotto. Poi li ha consegnati a una donna. Pensava di aiutare sua figlia, ma poco dopo ha capito di essere stata truffata. È successo nel pomeriggio di martedì in via Cilea a Milano (quartiere Gallaratese), vittima dell'accaduto una donna di 79 anni. E ora sul caso sta indagando la polizia.

L'anziana, una pensionata italiana di 79 anni, è stata raggirata da una donna che si è presentata al telefono come sua figlia e, con la scusa di dover saldare delle spese notarili per l'acquisto di una casa, le ha chiesto 20mila euro in contanti o in alternativa dei monili d'oro. La 79enne ha quindi raggruppato i gioielli che aveva nel suo appartamento e, insieme a una banconota da 100 euro, li ha consegnati alla sedicente impiegata del notaio che si è fatta trovare sotto casa sua qualche minuto dopo.

Solo dopo la consegna l'anziana ha capito di essere stata truffata. Il fatto è stato denunciato agli agenti della questura che ora stanno indagando. Un'altra truffa fotocopia era stata messa a segno qualche ora prima in via Gervasini.