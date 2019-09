Milano, pulisce il pavimento con l'alcool: travolta da una fiammata, ustioni di terzo grado

Ustioni di terzo grado su volto, braccia e petto. E per lei è scattato il ricovero al Niguarda. È successo in via Castellanza a Milano (zona Gallaratese) intorno alle 2 nella notte tra sabato e domenica 15 settembre dove una 36enne originaria dell'Ecuador è stata travolta da una fiammata.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, intervenuti sul posto per i rilievi, la donna stava pulendo il pavimento del salone con dell'alcool quando, forse a causa di una scintilla causata da elettricità statica, è stata travolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno medicata e accompagnata al Niguarda dove è tutt'ora ricoverata nel reparto ustionati.