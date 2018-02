Spacciatore arrestato in viale Certosa: nascondeva 6,5 chili di hashish in cantina

Lo beccano in strada con pochi grammi di hashish. Durante la perquisizione domiciliare, poi, i poliziotti ritrovano nella sua cantina diversi panetti per un totale di 6,5 chili di hashish.

In manette è finito un cittadino marocchino di 30 anni. L'uomo, irregolare e con precedenti specifici, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti, durante il weekend.

Nella sua abitazione, in viale Certosa, sono stati rinvenuti i panetti nascosti in un soppalco in cantina. Il nordafricano è stato portato a San Vittore ed è accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.