Milano, incendio durante la notte in via Ugo Betti: auto avvolta e distrutta dalle fiamme

Un'automobile è stata avvolta e distrutta da un incendio in via Ugo Betti a Milano (zona Bonola) nella notte tra mercoledì e giovedì 13 giugno.

Il rogo, per cause ancora da chiarire, è divampato intorno alle 4 del mattino ed è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non ci sono stati né feriti né intossicati.