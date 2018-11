Ragazzina derubata fuori dalla metro: insegue il ladro insieme al padre e lo fa arrestare

Ha scippato l'iPhone dalle mani di una ragazzina ed è scappato. L'epilogo? Le manette, ma dopo una fuga durata diverse centinaia di metri, inseguito prima dalla ragazzina, poi da lei e suo padre e infine dai poliziotti che lo hanno arrestato. È successo nella serata di sabato 10 novembre in via Chianelli (zona San Siro), nei guai un cittadino marocchino di 24 anni.

Tutto è iniziato vicino all'uscita della metropolitana di Lampugnano dove la giovane è stata avvicinata dal giovane che gli ha strappato di mano lo smartphone ed è scappata via. Lei non si è persa d'animo: ha chiamato il padre e insieme hanno rincorso lo scippatore. Poco dopo è intervenuta una volante della polizia che ha bloccato il 24enne. Per lui, irregolare sul territorio italiano e con alcuni precedenti alle spalle, sono scattate le manette.