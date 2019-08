Alunni al freddo: quasi riparato il riscaldamento nella scuola di via Varesina

La scuola di via Varesina 6 avrà il riscaldamento funzionante quando, il 15 ottobre, si potranno accendere i termosifoni in vista della stagione invernale milanese. I lavori per riparare l'impianto (sul cui malfunzionamento si erano accumulate segnalazioni da qualche anno) sono quasi conclusi: venerdì i primi due blocchi dell'edificio (asilo nido e scuola materna) sono ormai pronti. Il caso era esploso a marzo con il trasferimento di qualcosa come 240 alunni in altre scuole del Municipio 8 (non sempre vicinissime) dopo che prima un'ala dell'edificio e poi tutta la scuola era rimasta completamente al freddo.

Lo smistamento era stato attuato il 6 marzo in via Satta, via Mac Mahon, via Val Lagarina, via Castellino da Castello e via Magreglio. I genitori avevano chiesto l'istituzione di un servizio navetta soprattutto per le famiglie che si erano trovate i figli "trasferiti" in quartieri lontani, come Quarto Oggiaro o Vialba, ma tale servizio avrebbe avuto bisogno di circa un mese per essere attivato: troppo tempo. Il Comune aveva deciso di non far partire subito i lavori (ci sarebbe voluto troppo tempo), considerando che dal 15 aprile il riscaldamento sarebbe stato comunque spento. E così gli alunni sono tornati nelle loro aule dopo le vacanze di Pasqua. Poi, alla chiusura della scuola, finalmente sono partiti i lavori.

Ultimi lavori nei weekend di settembre

«I lavori procedono, entro la fine della settimana (venerdì 30, n.d.r.) saranno riconsegnati i primi due blocchi (nido e materna) per garantire il pieno funzionamento delle attività alla ripresa dell’anno scolastico», ha scritto su Facebook Giulia Pelucchi, assessora all'educazione del Municipio 8, dopo avere effettuato un sopralluogo insieme a Marco Granelli, assessore ai lavori pubblici del Comune di Milano: «Tra settembre ed ottobre verranno svolti gli ultimi lavori durante il weekend per permettere all’utenza di avere il minor disagio possibile. In ogni caso dal 15 ottobre l’impianto di riscaldamento collassato lo scorso anno scolastico sarà pienamente funzionante», ha concluso Pelucchi.