Migranti al lavoro (volontario) per la biblioteca di una scuola elementare

Anche i migranti ospitati nel centro accoglienza di via Aldini hanno collaborato alla ristrutturazione di una biblioteca scolastica. E' successo domenica 5 febbraio, con il sostegno del consiglio di Municipio 8. Tra i volontari non mancava un papà imbianchino di professione, che ha coordinato i lavori di tutti quanti.

La scuola primaria interessata dai lavori è quella di via Mac Mahon 100. I ragazzi ospiti di via Aldini spesso intervengono in lavori socialmente utili soprattutto durante i weekend, coinvolti dalle istituzioni (comune e Municipio 8). In questo caso si tratta di (ri)creare uno spazio culturale importante all'interno di una struttura scolastica.

Alla giornata hanno partecipato anche diversi esponenti politici tra cui Fabio Galesi (presidente del consiglio di Municipio 8, del Pd) e l'ex consigliere comunale democratico Alessandro Giungi. «Da mesi continuano esperienze simili», ha commentato Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali: «Richiedenti asilo che a titolo totalmente volontario aiutano la collettività. Dedicato a tutti i razzisti della porta accanto».