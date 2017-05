Villapizzone, immigrati occupano ex scuola chiusa per amianto

L'ex scuola Colombo di via Pizzigoni (zona Villapizzone) è stata occupata da cittadini extracomunitari: lo segnala Silvia Sardone, consigliera comunale di Forza Italia, ricordando che il Comune di Milano aveva utilizzato la struttura fino al 30 marzo come dormitorio per senzatetto durante l'emergenza freddo.

"Chiunque può accedere all'area, visto che il cancello aperto", scrive in una nota la Sardone, secondo cui sarebbe anche in atto "una specie di racket dell'occupazione con alcuni personaggi che chiederebbero a immigrati e sbandati un contributo per dormire nell'ex scuola". I residenti si lamentano soprattutto per la marcata vicinanza ad una scuola elementare e a numerose abitazioni.

La scuola era stata chiusa a causa della presenza di amianto. L'esponente forzista chiede un immediato intervento per lo sgombero e la messa in sicurezza dell'edificio.