Dopo lo sgombero in via Gadames gli anarchici occupano un altro edificio

Dopo essere stati sgomberati dallo stabile di via Gadames, zona Certosa, nella giornata del 31 maggio, gli anarchici del Collettivo Brancaleone hanno occupato una palazzina in via Repubblica di San Marino 8, sempre a Milano, nella zona industriale Stephenson, non lontano dall'imbocco dell'A8-A9-A4.

Due persone - un ragazzo e una ragazza - sarebbero già state identificate. L'edificio di via Gadames era stato sgomberato dopo che, all'inizio di maggio, gli anarchici avevano esposto la statua della Madonna con accanto una molotov. Ma l'occupazione risaliva all'autunno del 2016. Per liberare lo stabile sono stati impiegati in tutto 200 uomini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Alcuni giovani erano saliti sul tetto e poi, in serata, avevano accettato di scendere.