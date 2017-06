Rave party nell'ex concessionario: "Sesso per la strada, musica assordante"

Prima occupano uno stabile, poi organizzano un rave party. E' successo in zona viale Certosa nella notte tra il 10 e l'11 giugno. Lo stabile, in via Polidoro da Caravaggio, è stato la sede del concessionario Bepi Koelliker. Secondo i residenti nel quartiere, alcune centinaia di persone si sono introdotte nell'edificio e hanno iniziato a far suonare musica a tutto volume.

Secondo le segnalazioni arrivate al "Comitato Petrarca", che ha reso pubblica la notizia, all'interno e nei dintorni dello stabile si sarebbero verificati "atti sessuali, utilizzo di droghe e altre oscenità tra le nostre vie". Questo quanto comunicato dal comitato, che stigmatizza il fatto lamentando anche la generale diffusione del degrado nella zona: "Ripetute rapine, prostituzione sempre più dilagante, continui furti nei box e negli appartamenti".

Le forze dell'ordine sono informate e controllano l'evolversi della situazione per evitare che il tutto degeneri ulteriormente.