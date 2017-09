Il Comune agli ortisti: «Entro marzo 2018 dovete lasciare le terre». La protesta

L'avviso di sfratto parla chiaro: ventitré ortisti della zona Certosa-Gallarate, in via De Lemene, dovranno liberare le aree entro marzo 2018. Motivo, il progetto "Abitare in borgo" che tra l'altro renderà abitabile la Cascina Boldinasco (civici 51-55-59), di proprietà del Comune di Milano, che verrà destinata a chi non riesce a pagare l'affitto a prezzo di mercato.

Gli ortisti, quasi tutti anziani, non protestano contro il recupero della cascina ma chiedono maggior tempo a disposizione e spazi alternativi, argomentando che, secondo quanto loro stessi hanno appreso parlando con l'assessorato alla casa, i lavori inizieranno almeno fra tre anni. Perché tanta fretta?, si chiedono.

L'assessore al bilancio Roberto Tasca ha replicato ricordando agli ortisti che non c'è un contratto per l'affitto delle terre ma una indennità extracontrattuale a fronte della quale l'amministrazione ha «tollerato l'occupazione». Toni che non lasciano molti margini per un accordo che vada incontro alle richieste degli ortisti. I quali però non demordono e chiedono l'interessamento anche del Municipio 8, finora senza esito.