Un cane fa trovare una pistola con cartucce in un giardinetto

Una pistola è stata ritrovata a Milano, nel quartiere Portello. E' successo nella giornata di lunedì 16 gennaio.

Tutto è partito dalla segnalazione di un sessantenne: questi era a passeggio col proprio cane quando l'animale, ad un certo punto, in un giardinetto sotto il cavalcavia tra via Collecchio e via Cimabue ha trovato un involucro di lana e lo ha afferrato. Il proprietario del cane ha chiamato la polizia che è arrivata sul posto.

Si trattava di una maglia di lana tagliata in modo da farne una specie di borsa, al cui interno qualcuno aveva riposto una pistola Beretta con matricola abrasa e sei cartucce. L'arma è stata sequestrata e ora la polizia è al lavoro per capire chi l'abbia posizionata nel giardinetto.