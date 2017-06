Demolito lo storico benzinaio Tamoil: al suo posto la "piramide gemella" della Feltrinelli

Ruspe al lavoro in Piazzale Baiamonti per demolire lo "storico" distributore di benzina Tamoil. Non è servita a nulla la petizione dei residenti che in pochi giorni raccolsero oltre mille firme: al posto della pompa di carburante sarà costurita un'altra "piramide" disegnata dallo studio Hergoz & de Meuron, una sorella minore dell'edificio che ospita la Fondazione Feltrinelli destinata a un uso sociale e gestita dal Comune. La notizia è stata riportata su Ubranfile.

La demolizione è arrivata alla fine di un braccio di ferro che ha visto impegnati la famiglia Piagni (gestore del distributore dal 1958) e Palazzo Marino. Il comune aveva deciso per lo sfratto, ma la proprietà aveva organizzato una raccolta firme tra i residenti ed era ricorsa al Consiglio di Stato. Tutto inutile, l'organo istituzionale aveva rigettato il ricorso contro la decisione del comune di riqualificare lo spazio.

Il distributore ha chiuso i battenti a maggio. Dopo le operazioni di demolizione inizieranno le bonifiche e successivamente sarà il turno del cantiere per costruire l'ultima "piramide" di Milano.

Nella pagina seguente un rendering del progetto