Il Terzo Segreto di Satira "prende casa" alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini

La Fabbrica del Vapore di via Procaccini a Milano a breve avrà dodici nuovi inquilini. Tra i vincitori del bando "Spazi al Talento" – promosso dalla precedente amministrazione e proseguito con il sindaco Sala – c'è anche "Il terzo segreto di Satira", collettivo di autori e videomakers che produce per il web e per la televisione video di satira politica e sociale. Nello spazio vicino al Cimitero Monumentale metteranno in scena performance ed eventi pubblici, oltre a seminari e workshop di scrittura creativa e produzione di web series.

Entro l'inizio dell'estate ci sarà l’insediamento di tutte le nuove realtà e l’avvio dei progetti presentati. A curare il coordinamento artistico sarà la fondazione Milano-Scuole Civiche. C'è ancora spazio: i tre spazi ancora disponibili saranno presto oggetto di un nuovo bando pubblico.

"Si tratta di un altro passo fondamentale per il rilancio di Fabbrica del Vapore, che rafforza la sua identità di polo dedicato alla cultura, alla creatività giovanile e all’innovazione in campo artistico e performativo", si legge in una nota diramata da Palazzo Marino.

"L'idea — ha spiegato il vicesindaco Anna Scavuzzo, delegata da Sala per il rilancio della struttura — è avere un calendario di breve e lungo periodo in modo tale da avere un'offerta di qualità senza togliere spazio alla sperimentazione, ma riuscendo ad avere una serie di appuntamenti anche grandi per riequilibrare la programmazione". Grazie al canone di affitto degli spazi il comune incasserà 265mila euro.

Nella pagina successiva tutti gli assegnatari del bando e i loro progetti.