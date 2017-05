Sciami di api in tutta Milano, decine di chiamate ai vigili del fuoco

Sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco a Milano, domenica, di cittadini preoccupati per la presenza di folti sciami di api uscite dalle arnie in diverse zone cittadine. I telefoni della centrale operativa hanno continuato a squillare tutto il pomeriggio.

L'intervento più impegnativo è stato in via Don Palazzolo, nel parco Portello, dove uno sciame d'api esteso per circa due metri si è attaccato a un albero.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, vicina a un parco giochi frequentato da bambini, e hanno fatto intervenire l'apicultore che ha recuperato i suoi insetti.