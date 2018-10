"Quando metti la pensilina qui?": i pazienti dell'Istituto Palazzolo si appellano ad Atm

La stagione fredda è alle porte e tutti, chi più chi meno, cominciamo ad attrezzarci per l'inverno. C'è chi tira fuori dagli scatoloni sciarpe e giacconi. Chi si prepara semplicemente programmando come trascorrere il tempo quando lungo le strade milanesi a farla da padrone sarà la pioggia, la temperatura polare e magari anche la neve. Ma c'è anche chi si organizza prevedendo ciò che potrebbe essere utile proprio in quei giorni, talvolta facendo una richiesta piena di ironia a chi di dovere.

E' quello che hanno pensato di fare i pazienti, ragazzi, adulti e anziani dell'Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi, un centro clinico proprio in via Palazzolo, zona Portello a Milano. Pazienti e lavoratori chiedono a caratteri cubitali con vari cartelli attaccati al palo della fermata: "Atm, quando metti la pensilina qui". Ironia della sorte, uno dei loro volantini è attaccato proprio sotto il cartello di Atm che chiede agli automobilisti di non parcheggiare davanti alla fermata, proprio perché importante per persone con le sedie rotelle, anziani e genitori coi passeggini: "Se parcheggi qui ci impedisci l'accesso ai mezzi pubblici". Bene, ora si tratta di rendere un po' più 'piacevole' l'attesa di quegli stessi passeggeri. Se non altro più pratica in caso di condizioni meteo avverse.

La linea che passa lì è la 48. Ogni trenta minuti collega l'Istituto Palazzolo con piazzale Lotto, attraversando anche un pezzo di circonvallazione. Una richiesta che - ne siamo certi - non resterà inascoltata dall'Azienda dei Trasporti Milanese che, proprio per agevolare i pazienti della struttura riabilitativa, tempo fa aveva spostato il capolinea dei bus della linea 48 dal Portello fino a via Don Luigi Palazzolo.