CityLife, completato ultimo piano del 'Curvo' di Libeskind

"Nel giro di pochi mesi un altro bellissimo edificio andrà a far parte di CityLife, sempre più cuore pulsante della rigenerazione urbana di Milano. Un grazie a tutti gli operai ed alle maestranze di CityLife che hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo nei tempi previsti”. Così il ceo di Generali Real Estate e Presidente di CityLife il 20 marzo, in occasione della cerimonia della posa della bandiera italiana, ha annunciato il completamento dell'ultimo piano del 'Curvo', la Torre Pwc firmata dallo Studio Libeskind.

La notizia arriva a un anno dall'inizio dei lavori. Ad aprile inizierà il montaggio della corona sommitale, l’iconica struttura in acciaio e vetro di oltre 30 metri che andrà a completare il concept della torre. Dal 2020, poi, l'edificio ospiterà gli uffici della società di consulenza e direzione strategica, accogliendo circa 3000 professionisti.

Le caratteristiche del 'Curvo'

Nota come “il Curvo”, la Torre PwC è la terza ad innalzarsi nel cuore del CityLife Business & Shopping District, al fianco della Torre Generali, progettata da Zaha Hadid, e della Torre Allianz, concepita da Arata Isozaki con Andrea Maffei. A caratterizzare l'edificio ambienti lavorativi di nuova generazione, dove l’efficienza degli spazi viene coniugata con l’attenzione alla sostenibilità ambientale e al benessere dei lavoratori che accoglie.

Cresciuta nell’ultimo anno grazie al lavoro di più di 2.200 operai, la Torre PwC si distinguerà per la sommità a corona, una cupola vetrata alta oltre 30 metri, con una struttura da 471 mila kg, ispirata alla Pietà Rondanini, che diverrà un elemento iconico riconoscibile per tutta la città. Il grattacielo avrà 34 livelli, di cui 28 piani abitabili, e sarà alta 175 metri.

I pannelli in vetro ad alte prestazioni per le facciate, gli impianti di condizionamento estremamente efficienti, i pannelli fotovoltaici in vetro della cupola e l’impianto per il recupero e riciclo dell’acqua piovana hanno permesso al 'Curvo' di aggiudicarsi la la pre-certificazione Leed™ (Leadership in Energy and Environmental Design) con rating Gold, soddisfacendo i prerequisiti di sostenibilità ambientale previsti dagli standard internazionali.