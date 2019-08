Tenta di scappare da Zara con dei vestiti rubati: preso

Un marocchino di 25 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, infatti, l'uomo ha tentato di portare via, intorno a mezzogiorno di mercoledì, diversi vestiti di Zara nello store di via Traiano (zona Portello).

Ma gli è andata male. Il personale addetto alla sicurezza lo ha tenuto d'occhio e colto in flagrante, bloccandolo in attesa che arrivassero le forze dell'ordine. Per lui, così, sono scattate le manette.